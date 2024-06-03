Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nde öğrenciler için kulüp, atölye ve gezilerin yer aldığı ‘Yaz Etkinlikleri’ programına kayıtlar başladı.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri yaz tatili döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Zeytinburnu’ndaki Bilgi Evleri’nde 8 hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, bilgi ve beceri odaklı atölye ve kulüp çalışmalarına, yarışma, turnuva ve gezilere katılarak yaz aylarını dolu dolu geçirme fırsatı bulacaklar. Zeytinburnulu 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri için, 3 - 28 Haziran tarihleri arasında kayıtların alınacağı ‘Yaz Etkinlikleri’ 1 Temmuz - 23 Ağustos tarihlerinde 8 hafta sürecek. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Etkinlerinde, gezi, turnuva ve yarışmaların yanı sıra bilgi, beceri ve zekaya dayalı 18 farklı branşta kulüp ve 20 farklı branşta atölye faaliyeti de gerçekleştirilecek. Kulüp ve atölyelerde haftada bir gün bir araya gelinerek çalışmalar sürdürülecek. Yaz etkinlikleri sonunda kulüp ve atölye çalışmalarında başarı gösteren üyelerin yanı sıra turnuva ve yarışmalarda dereceye giren üyelerin ödülleri, 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek törende takdim edilecek.

Zeytinburnu ve İstanbul’u tanıtıcı gezi organizasyonları düzenlenecek

Yaz Etkinliklerinin gezi programında ise, Sıfır Atık Eğitim Merkezi, Zeytinburnu Kültür Gezileri, Havacılık Müzesi, Zeytinburnu İzci Evi, Topkapı Trafik Eğitim Parkı, Rami Kütüphanesi ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi yer alacak. Gezilere, Bilgi Evi’nin yaz dönemi programlarına düzenli katılım sağlayan, başarı gösteren, ödül kazanan üyeler katılabilecek.

Bilgi Evleri’nde yer alacak kulüp ve atölye çalışmaları

Merkezefendi Bilgi Evi

Kulüpler: Akıl ve Zeka Oyunları, Dikkat Odaklanma, Kağıt Sanatları, Satranç, Geleneksel Sokak Oyunları, Eğlenceli Bilgiler, Mandala

Atölyeler: Mental Aritmetik, Bağlama, Sahne Sanatları, Gitar, Piyano, Karikatür, Temel Resim, Robotik Kodlama, Ritim Perküsyon

Maltepe Bilgi Evi

Atölyeler: 3D Dijital Tasarım, Ahşap Tasarım, Anlayarak Hızlı Okuma, Pratik Matematik, Mental Aritmetik, Robotik Kodlama, Keman, Ritim Perküsyon, Şan, Gitar, Piyano, Satranç, Sahne Sanatları, Modern Dans, Drama, Karikatür, Modern Sanat, Temel Resim, Natürel Sanat, Kağıt Sanatları, Akıl ve Zeka Oyunları, Eğitsel Oyunlar, Beceri

Beştelsiz Bilgi Evi

Kulüpler: Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları, Masa Tenisi, Beceri, Dil ve Yazı, Kağıt Sanatları, Eğlenceli Bilgiler

Atölyeler: Anlayarak Hızlı Okuma, Bağlama, Karikatür, Temel Resim, Keman, Gitar

Seyitnizam Bilgi Evi

Kulüpler: Geleneksel Sokak Oyunları, Beceri, Mandala, Akıl ve Zeka Oyunları, Dikkat ve Odaklanma

Atölyeler: Karikatür, Temel Resim, Gitar

Sümer Bilgi Evi

Kulüpler: Akıl ve Zeka Oyunları, Dikkat ve Odaklanma, Beceri, Bilişim, Görsel Sanatlar, Satranç, Kağıt Sanatları

Atölyeler: Anlayarak Hızlı Okuma, Bağlama, Karikatür, Temel Resim, Keman, Gitar

Telsiz Bilgi Evi

Kulüpler: Müzik, Eğlenceli Bilgiler, Beceri, Satranç, Diksiyon ve Hitabet, Kağıt Sanatları, Akıl ve Zeka Oyunları

Atölyeler: Mental Aritmetik, Bağlama, Sahne Sanatları, Drama, Karikatür, Temel Resim, Keman, Robotik Kodlama, Gitar, Şan

Veliefendi Bilgi Evi

Kulüpler: Satranç, Bilim, Kağıt Sanatları, Eğlenceli Bilgiler, Dikkat ve Odaklanma, Masa Tenisi, Akıl ve Zeka Oyunları, Görsel Sanatlar, Doğa

Atölyeler: Mental Aritmetik, Sahne Sanatları, Drama, Gitar, Piyano, Karikatür, Temel Resim, Keman, Halk Oyunları, Robotik Kodlama, Şan

Yenidoğan - Gökalp Bilgi Evi

Kulüpler: Eğlenceli Bilgiler, Akıl ve Zeka Oyunları, Polimer Kil, Üreten Çocuklar, Kağıt Sanatları, Satranç, Görsel Sanatlar

Atölyeler:

Anlayarak Hızlı Okuma, Mental Aritmetik, Drama, Karikatür, Temel Resim, Gitar

Yeşiltepe Bilgi Evi

Kulüpler: Akıl ve Zeka Oyunları, Beceri, Kâğıt Sanatları, Satranç, Bilişim, Mandala, Dikkat Odaklanma

Atölyeler: Mental Aritmetik, Bağlama, Karikatür, Temel Resim, Keman, Gitar