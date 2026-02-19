UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk edeceği bu dev müsabaka, 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek olan karşılaşma, sarı-lacivertli temsilcimizin gruptaki iddiasını sürdürmesi açısından kritik bir önem taşıyor.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Nottingham Forest arasında oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin bu zorlu Avrupa randevusu, Türkiye'deki yayın hakları sahibi olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç öncesi ve sonrası analizlerle futbol heyecanı tüm gece devam edecek.