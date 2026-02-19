İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, müzenin İnegöl halkı ve hayırseverleri için önemli bir miras olduğunu belirterek, “İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İlyas Sarı'yı hastanede ziyaret ettik. Görüşmeler sonrasında Ambulans Sağlık Müzesi yerinde kalacak olması bizleri memnun etti” dedi. Başkan Bayraktar, müzenin kent kimliğine katkı sağladığını ve sağlık tarihine ışık tuttuğunu vurguladı.

Bayraktar, yapılması planlanan ancak hastanede yer tahsis edilemeyen ikinci kısım ilaç müzesi için çözüm arayışına dikkat çekti. “Şehrin yöneticilerinin bu konuda hızlıca adım atması gerekiyor. Yeni bir müze alanı tahsis edilirse tüm sorunlar çözülecek ve İnegöl’e değerli bir kültürel kazanım daha sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

İnegöl’de sağlık temalı müzelerin korunması ve geliştirilmesi, kent gönüllülüğü bilincini pekiştirirken aynı zamanda kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlıyor.