Zeytinburnu’ndaki Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfı yönetim binası bahçesinde motosikletli 2 şüpheli tarafından eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez’e düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan 6 silahlı saldırgan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, Ümraniye’de bir iş yerine de silahla ateş açan motosikletli şüpheliler önce güvenlik kameralarına ardından polis ekiplerine yakalandı.

Olay, 11 Eylül’de saat 14.00’da Zeytinburnu’nda bulunan Özel Balıklı Rum Vakfı Hastanesi Yönetim Binası Bahçesi’nde meydana gelmişti. Hastane yönetimine ziyarete gelen eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez kendisini takip eden motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalışma başlatmıştı. 4’üncü kez silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen ve kolundan yaralanan Sezai Gülmez, hastaneye kaldırılmıştı.

Ümraniye’de motosikletli şüpheliler iş yerini kurşunladı

Öte yandan, 5 Eylül’de bir iş yerinin önüne 2 motosikletli şahıs silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar, silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kurşunlama olayları ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde çalışma yürüttü.

Sezai Gülmez’e silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli tutuklandı

Silahlı saldırıya uğrayan eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez için polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, fiziki ve teknik takip ayrıca 60 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Olayı gerçekleştiren şahısların kimliği belirlenirken, 12 Eylül’de 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi. Öte yandan, Sezai Gülmez’e düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri görüldü.

Ümraniye’de iş yerini kurşunlayan 4 şüpheli yakalandı

Ümraniye’de düzenlenen silahlı saldırıda yapılan çalışmalarda ise, polis ekipleri tarafından 2 şahsın motosikletle geldikleri, iş yerine ateş açarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Olay yeri ve çevresindeki 100 saatlik kamera görüntüsü incelenirken, fiziki ve teknik takip neticesinde 2 motosikletli saldırgan ve olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli daha olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosikletli şüphelilerin iş yerini kurşunladıkları anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.