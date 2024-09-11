Marmarabirlik, 2024-2025 zeytin ürün alım kampanyasına yönelik rekolte beyan alımlarını 16 Eylül’de başlayacağını duyurdu. Anasözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacak.BURSA (İGFA) - Yeni dönem rekolte beyan alımlarına 16 Eylül'de başlayacak olan Marmarabirlik, alımları 16 Ekim'e kadar sürdürecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa son yılların en yüksek rekoltesinin gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Uzun yıllar gerçekçi rekolte beyanı için büyük uğraş verdiklerini belirten Başkan Asa, Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerin genelinde 130 bin ton ana taahhüt toplamı bulunduğunu ve bu miktarın tamamının alınması ne fiziki olarak ne de mali olarak mümkün olmadığını söyledi. Son yıllarda yaşanan olumsuzluklar karşısında üreticiye sahip çıktıklarını belirten Başkan Asa, 2024-2025 Ürün alım kampanyasında zeytin kalibresinin ağırlıklı olarak orta ve ince dane olacağını, iri dane zeytinin ise az olacağını vurguladı.

Önceliklerinin geçen yılki ürün alım fiyatlarını korumak olduğunu belirten Asa, "Özellikle zeytinyağı fiyatlarının geriye gelmesi fiyatlarda handikap oluşturmaktadır, bunlar ürün alım fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlardır. Böyle kritik bir yılda üreticilerimiz bize hata yaptırmasın” dedi. Birliğin yara almaması gerektiğini kaydeden Başkan Asa, “Özellikle son 3 yıldır zeytin üreticilerimize büyük fiyat desteği verilmiştir. 2021/22 ürün alım kampanyasında baş barem 20,10 TL, Taban fiyat 7.40 TL, Yağlık 7 TL’iken, 2022/23 kampanyasında baş barem 54 TL, Taban fiyat 18,50 TL, ve yağlık 16,50 TL olmuş, 2023/24 ürün alım kampanyasında ise baş barem 125 TL, Taban fiyat 47 TL ve yağlık 45 TL olarak belirlenmiştir. Yani son iki yılda alım fiyatlarında yüzde 300’lük artış yaşanmıştır. Rekoltenin çok yüksek olacağı böyle bir zor yılı Marmarabirlik Yönetim Kurulu, kooperatiflerimiz ve üretici ortaklarımızla birlikte aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.