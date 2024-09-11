Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlenen beş PKK/YPG'li terörist de düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denilerek, operasyonların hız kesmeden süreceği vurgulandı.