Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Hakkari'de zincir markette tepki çeken olay, çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

ADALET BAKANI TUNÇ: TAKİPTEYİZ

Bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tunç, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir." dedi. Tunç, "Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz. Adalet Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun "bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımıştı.