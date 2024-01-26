Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Kalburt deresi mevkiinde trafik nedeniyle yavaşlayan Özcan A. yönetimindeki 43 AG 422 plakalı otomobil ile arkasında seyir halinde olan Adem Ç. yonetimindeki 06 CVY 455 plakalı kamyonete, aynı istikametten seyir halinde olan Onurcan D. yönetimindeki 16 ASY 874 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonucu sürücü Adem Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MURAT AVCI Muhabir: MURAT AVCI