Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Tur maçlarında Bursaspor-Gölcükspor, İnegölspor-Doğuzbayazıt Spor, Bursa Yıldırımspor-Menemen ile karşılaşacak. Bursaspor ile İnegölspor kendi sahalarında, Bursa Yıldırım Spor ile deplasmanda oynayacak.

BURSASPOR

Bursaspor, TFF 2. Ligin 7. Haftasında, play-off hedefiyle sezona başlayan Ankara Demirspor’u konuk etti. Ekibimiz sahasında Ankara Demirspor’a 2-0 yenildi. Bu seneki performansıyla dikkatleri üzerine çeken, takımın en skorer ismi olan Çağatay Yılmaz’ın sakat olması sebebiyle ilk 11 kadrosunda yer almadığı maçta, pozisyon dahi üretemeyen Bursaspor’da mağlubiyet sonrası moraller bozuk. Lig maçındaki mağlubiyetin ardından Bursaspor, 10 Ekim Salı günü (bugün) Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Tur maçında Gölcükspor’u ağırlayacak. Sütaş Timsah Park Stadyumunda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Halil Erdoğan yönetecek.

İNEGÖLSPOR

Geçtiğimiz Pazar günü sahasında Menemen’i 5-2 yenerek büyük moral toplayan İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Tur eleme maçına çıkıyor. Sahasında İlk turda Kars36 Spor’u yenen Doğuzbayazıt Spor’u ağırlayacak olan İnegölspor’da hedef bir üst tur. Hanesine yazdırdığı 3 puanla moral bulan İnegölspor 11 Ekim Çarşamba günü (yarın) İnegöl İlçe Stadında saat 14.00’de Doğuzbayazıt Spor’u ağırlayacak. Maçı hakem Sabit Selvi yönetecek.

YILDIRIMSPOR

Son hafta karşılaştığı Balıkesirspor’u 2-1 yenen Yıldırımspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Tur eleme maçında Menemen Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyeti olan Yıldırımspor, 4. Sırada yer alıyor. Son 3 maçta aldığı galibiyetlerle moral bulan Yıldırımspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda İnegölspor’a 5-2 yenilen Menemen’e karşı galibiyet için sahaya çıkacak. 11 Ekim Çarşamba günü (yarın) Menemen İlçe Stadında oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Maçı hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek.