İnegöl Belediyesi’nin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Üç Aylar Özel Gecesi” programında, Tarihi İnegöl Mehteri bünyesinde faaliyet gösteren Tasavvuf Korosu sahne aldı. Manevi atmosferiyle dikkat çeken gece, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Çarşamba akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programda; Şef Cem Taşkıner yönetimindeki koro seslendirdiği ilahiler, kasideler ve şiirlerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Mustafa Yıldırım ile Zafer Karataş ise şiirleriyle geceyi süsledi. Üç ayların manevi iklimine uygun olarak hazırlanan repertuvar, salonda bulunan vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Geceye katılan izleyiciler tasavvuf kültürünün derinliğini hissetme fırsatı buldu. Program sonunda Tasavvuf Korosu uzun süre alkışlandı.

TARİHİ İNEGÖL MEHTERİ 66 YILDIR GÖREVDE

Konser sonunda sahneye gelen İnegöl Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz, “Bu güzel geceye katılan herkese teşekkür ediyorum. İnegöl Mehteri 1959 yılında kurulan Türkiye’nin ilk sivil mehteridir. 66 yıldan beri programlarına, görevine devam etmektedir. Bugüne kadar 30’dan fazla ülkeye giderek ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil etmiştir. Tasavvuf Korosunu da koro şefimiz Cem Taşkıner öncülüğünde kurduk. Bir yandan marşlarla coşkuyu yaşatırken, bir yandan da tasavvuf koromuzla gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İNEGÖL’ÜN BİR DEĞERİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “İnegöl Mehterimiz 1959 yılında Türkiye’nin ilk sivil mehteri olarak kuruluyor. Dolayısıyla İnegöl’ün bir markası. Ne zaman bir program yapsak hemen koşuyorlar. Biz mehterimizle gurur duyuyoruz. En son Rusya’ya gittiler. Türkiye’den sadece İnegöl Mehteri çağırıldı. Sivil bandolar yarışmasında Kızıl Meydanda ülkemizi dünyaya tanıttılar. Bugün de tasavvuf korosuyla yaptıkları bu özel program muhteşemdi. Hepsi birbirinden kıymetli. İnegöl olarak bu konuda kendimizi şanslı hissetmeliyiz” diye konuştu.

Mübarek üç aylara girildiğini de hatırlatan Başkan Taban, “Mübarek üç aylara girdik. Cenabı Allah inşallah sağlık ve sıhhatle ramazana ve bayrama da hepimizi eriştirsin. Bir Müslüman olarak da inşallah bundan sonra hiçbir coğrafyada bir Müslüman kanı akmasın diyorum. Başta Filistin olmak üzere tüm dünyada huzur ve barış hakim olsun. Filistin, bir bakıma bizim insanlığımızın da öldüğü yer oldu. Çocuklar öldü, yaşlılar öldü, gençler öldü. Fark etmiyor ki, insan öldü. Hepsinin bir imtihan olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz ile Koro Şefi Cem Taşkıner’e gecenin anısına Belediye Başkanı Alper Taban tarafından hediye takdim edildi.