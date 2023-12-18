2018’de yapılan araştırmalarda seyahat sektörü için rezervasyona dönüşüm oranı %19 olarak tespit edildi. Bu e-ticaret sitelerinden % 10 daha az. Yani otel web sitenize giren ziyaretçilerin %81’i rezervasyon yapmadan sitenizi terk ediyor. Bu tamamlanmamış rezervasyon tutarı ise dünya genelindeki potansiyel gelirde yaklaşık olarak 1,8 trilyon dolar civarındadır.

Bunu terk edişin tabi ki bir çok sebebi var ama korkmayın bazı iyileştirmelerle otel web sitesindeki dönüşüm oranını arttırabilecek müdahaleler yapılabilir.

Öncelikle kullanıcılar neden rezervasyon yapmadan otel web sitesini terk ediyor onu inceleyelim:

Rezervasyon sürecinin karmaşıklığı

Kullanıcıların rezervasyon sürecinde karşılaştıkları uzun formlar

Bir çok kullanıcının otel web sitesini fiyat karşılaştırmak için ziyaret etmesi

Bazı kullanıcıların web sitesinde ki fiyatların yüksek olduğunu gözlemlemesi

Web sitesindeki teknik sorunlar

Ödemelerle ilgili sorunlar ve güvensizlik

Web sitelerinin mobil uyumlu olmaması

Bunun gibi bir çok neden sayılabilir. Fakat bunların bir çoğunun değiştirilme veya düzeltilme şansı var.

Terk edilmiş rezervasyonları azaltmak için uygulayabileceğiniz 5 yolu aşağıda sıraladık:

1.) Rezervasyon sürecini mümkün olduğunca basitleştirin:

Rezervasyon sürecini elinizden geldiğince basitleştirmeye çalışın. İnsanlar uzun uzun süreçlerden geçmeyi sevmezler bu biraz devlet dairesinde kapı kapı gezmeye benzer. Mümkün olduğunca insanların en kısa sürede ve hızlı bir şekilde rezervasyonlarını tamamlamalarını sağlayın. Bunun için muhakkak size bir rezervasyon motoru (book engine) hizmeti sağlayabilecek firmayla çalışın. Çalışacağınız firmanın rezervasyon motorunun bir demosunu incelemenizi ve anlattığımız bu sürecin verimliliğini incelemenizi öneririz.

2.) Otel web sitesini mobil deneyim için optimize edin:

Günümüzde seyahat web sitelerine ziyaretin %41’i mobil cihazlar geliyor. Bu oran bir hayli yüksek ve daha da yükselecektir. Kullanıcılar akıllı telefonlarından web sitenizi kolaylıkla kullanamıyor ve rezervasyon yapamıyorsa o web sitesinden hiçbir şey beklemeyin.

3.) Formlarınızı ve web sitenizi deneyimleyin:

Açıkçası her bireyin neden rezervasyon yapmadan web sitenizi terk ettiğini bulmak zor. Bazı somut geri bildirimler almak için çevrenizdeki insanlardan web sitenizi kullanmaları ve rezervasyon yapmalarını isteyin. Aldığınız geri bildirimleri not edin ve gerekliyse müdahaleler yapın. Bu web sitenizin iyileşme sürecine fazlasıyla katkı sağlayacaktır.

4.) Çeşitli ödeme seçenekleri dahil edin:

Bir gezgin istediği yöntemle ödeme yapamazsa hayal kırıklığına uğrayacaktır. Klasik Visa, Master Card, American Express gibi ödeme yöntemlerinin yanı sıra PayPal gibi sistemlerle de ödeme almanız faydalı olacaktır.

5.) Otelinizin eşsiz olduğunu öne çıkarın:

Otelinizin heyecan verici yönlerini heyecan verici kaliteli bir web sitesi ile ziyaretçilerinize gösterin. Kullanıcıların web sitenize geldiğinde ilk ziyaret edecekleri sayfalara fiyat avantajlarınızı gösteren Call to Action butonları yerleştirin. Otelinizin fiziksel cazibesiyle web sitesinden yapacakları rezervasyonda uyguladığınız cazibeyi aynı anda göstermeye çalışın.

Büyük ihtimalle web sitenizi kendiniz tasarlamayacaksınız; ya bir yazılımcı ya da bir firma ile çalışacaksınız. Otel web sitenizi tasarlatırken her aşamada bu işi yapan kişinin yanında olun ve süreci takip edin. Aynı şekilde hazır bir book engine (rezervasyon motoru) seçerken ince eleyip sık doyun. Sade ve basit kullanımı olmasına dikkat edin.

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