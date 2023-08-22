Zone4, Infovine tarafından 2016. Kasım tarihinde piyasaya sürülen, Casual,dövüş,Rol-yapma oyunu,aksiyon oyunudur.Zone4 sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Zone4 Sistem Gereksinimleri

Zone4 sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zone4 sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Zone4 Minimum Sistem Gereksinimleri

Zone4 oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Pentium 4 - 2.4GHz

RAM:1 GB RAM

Ekran Kartı:Geforce 5700 / Radeon 9600

DX:Version 9.0c

İşletim Sistemi:Windows XP, Windows 7

Depolama Alanı:3 GB

NET:Broadband Internet connection

Zone4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Zone4 oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Pentium 4 - 3GHz

RAM:2 GB RAM

Ekran Kartı:Geforce FX 6600 / Radeon X600

DX:Version 9.0c

İşletim Sistemi:Windows XP, Windows 7

Depolama Alanı:3 GB

NET:Broadband Internet connection

Zone4 Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Infovine tarafından yayınlanan, Zone4 oyununu indirebilmek için 3 GB depolama alanına sahip olmalısınız.