Zone4, Infovine tarafından 2016. Kasım tarihinde piyasaya sürülen, Casual,dövüş,Rol-yapma oyunu,aksiyon oyunudur.Zone4 sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.
Zone4 Sistem Gereksinimleri
Zone4 sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zone4 sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Zone4 Minimum Sistem Gereksinimleri
Zone4 oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Pentium 4 - 2.4GHz
- RAM:1 GB RAM
- Ekran Kartı:Geforce 5700 / Radeon 9600
- DX:Version 9.0c
- İşletim Sistemi:Windows XP, Windows 7
- Depolama Alanı:3 GB
- NET:Broadband Internet connection
Zone4 Önerilen Sistem Gereksinimleri
Zone4 oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Pentium 4 - 3GHz
- RAM:2 GB RAM
- Ekran Kartı:Geforce FX 6600 / Radeon X600
- DX:Version 9.0c
- İşletim Sistemi:Windows XP, Windows 7
- Depolama Alanı:3 GB
- NET:Broadband Internet connection
Zone4 Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
Infovine tarafından yayınlanan, Zone4 oyununu indirebilmek için 3 GB depolama alanına sahip olmalısınız.