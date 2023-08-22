Zoroastra, Kyrus tarafından 2022. Mayıs 30. ( tarihinde piyasaya sürülen, Rol-yapma oyunu,macera,aksiyon oyunudur.Zoroastra sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.
Zoroastra Sistem Gereksinimleri
Zoroastra sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zoroastra sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Zoroastra Minimum Sistem Gereksinimleri
Zoroastra oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz or AMD Ryzen 5 1600
- RAM:2 GB RAM
- Ekran Kartı:nVidia GTX660, AMD Radeon R9 270
- DX:Version 11
- İşletim Sistemi:64-Bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, or Windows 10
- Depolama Alanı:17 GB
Zoroastra Önerilen Sistem Gereksinimleri
Zoroastra oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel i5-7500 or AMD Ryzen 7 2700X
- RAM:(8 GB RAM)
- Ekran Kartı:nVidia GTX1070 or AMD RX580
- DX:Version 11
- İşletim Sistemi:64-Bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, or Windows 10
- Depolama Alanı:17 GB
Zoroastra Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
Kyrus tarafından yayınlanan, Zoroastra oyununu indirebilmek için 17 GB depolama alanına sahip olmalısınız.