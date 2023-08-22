Zoroastra, Kyrus tarafından 2022. Mayıs 30. ( tarihinde piyasaya sürülen, Rol-yapma oyunu,macera,aksiyon oyunudur.Zoroastra sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Zoroastra Sistem Gereksinimleri

Zoroastra sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zoroastra sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Zoroastra Minimum Sistem Gereksinimleri

Zoroastra oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz or AMD Ryzen 5 1600

RAM:2 GB RAM

Ekran Kartı:nVidia GTX660, AMD Radeon R9 270

DX:Version 11

İşletim Sistemi:64-Bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, or Windows 10

Depolama Alanı:17 GB

Zoroastra Önerilen Sistem Gereksinimleri

Zoroastra oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel i5-7500 or AMD Ryzen 7 2700X

RAM:(8 GB RAM)

Ekran Kartı:nVidia GTX1070 or AMD RX580

DX:Version 11

İşletim Sistemi:64-Bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, or Windows 10

Depolama Alanı:17 GB

Zoroastra Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Kyrus tarafından yayınlanan, Zoroastra oyununu indirebilmek için 17 GB depolama alanına sahip olmalısınız.