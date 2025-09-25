TTK’ya ait Karadon Müessese Müdürlüğü’nde saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. Yerin 263 metre altında meydana gelen göçükte kalan işçilerden 3’ü kaçarak kurtuldu. Ancak Orhan Maskar (44), Giray Turpçu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra jandarma ekipleri de sevk edildi. Göçüğün meydana gelmesinin ardından kurumun tahlisiye ekipleri kurtarma çalışması başlatıldı. Giray Turpçu ekiplerce kurtarılıp yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından 16 yıllık maden işçisi 44 yaşındaki Orhan Maskar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Maskar’ın cansız bedeni sedyeyle TTK’ya ait Gelik İşletme Müdürlüğü’nden çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada ailesi ve mesai arkadaşları sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü.

Yaralı işçiyi ve hayatını kaybeden Maskar’ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini bildiren Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Maalesef bugün saat 12.15 sıralarında Türkiye Taş Kömürü Kurumu Gelik İşletmesinde bir göçük ihbarı aldık. Götüğün olduğu ayakta 5 işçimiz eksiği 260-360 kotu arasında beş işçimiz göçüğe maruz kaldı. Bunlardan üçü ilk göçük anında kaçarak kurtuldu. İki işçimiz göç altında kaldı. İki işçimizden bir işçimiz yaralı olarak şuuru açık, hayati tehlikesi yok. Kendisini ziyaret ettik kurtarıldı. Ama maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Büyük geçmiş olsun. ölen Orhan Maskar isimli işçimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralı işçimize acil şifalar diliyoruz. Bütün ailesine, bütün arkadaşlarına, bütün madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda arama kutlarına çalışması tamamlandı. Büyük geçmiş olsun. Başımız sağ olsun." dedi.