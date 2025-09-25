Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Fevziye Mahallesinde köy yerleşim alanına yakın olan 3 tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanın fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre de kontrol altına alınan yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.



Yangın sonrasında bir açıklama yapan Fevziye Köyü Derneği Başkanı Mehmet Aydın, daha önce orman yangınları nedeniyle köylerine yangın söndürme tankeri talebinde bulunduklarını belirterek, "Fevziye Köyü Derneği olarak biz bundan 1 ay önce köyümüzde yangın tankerlerinin olmadığını, ilaçlama pompaları olmadığı için öncelik verilmesini istemiştik. Bunu İnegöl basınıyla duyurduk, fakat bizim sesimizi duyan olmadı. Hatta ‘Niye böyle manşet atılıyor’ diye azarlamaya çalışanlar bile oldu. Tekrar söylüyorum köyümüzde ilk müdahaleyi yapabilecek yer 40 dakika uzaklıkta. Bizim altımızdaki köylere bile ilk müdahaleyi yapabilmemiz için yangın tankerleri ve belediyemizin hafriyat konteynerini istiyoruz. Köyümüzün muhtarıyla iletişime geçilerek bunların çözüme ulaşılmasını istiyoruz"