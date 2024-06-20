Bursa’da at arabası ile geldikleri dükkandan kablo çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi 624. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at arabası ile gelen 2 hırsız önce çevreyi kolaçan etti. Çevrenin sakin olduğunu gören hırsız hemen işe koyuldu. Kapıyı zorlayarak açan hırsız, içeride bulunan kabloları kapının önüne toplarken, diğeri de at arabasını kapıya yanaştırdı. Hırsızın kabloları aldıktan sonra kapıyı kapatması, ve sonrasında kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlı hırsızlar, kabloları çalarak kayıplara karıştı.