İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayına ilişkin ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Köksal soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Köksal, çıkarıldığı hakimlikçe, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.