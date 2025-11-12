Ticari araçlarda zorunlu, özel araçlarda ise güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyan kış lastiği uygulaması, bu yıl 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Düzenleme kapsamında ticari araçlar için uygulama 15 Nisan 2026’ya kadar, yani 5 ay boyunca geçerli olacak. Önceki yıllarda 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında yürürlükte olan uygulamanın başlangıcı bu yıl iki hafta öne çekildi.

Soğuk hava koşullarında meydana gelen kazaları ve trafik tıkanıklıklarını önlemek amacıyla başlatılan bu uygulama ile, kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Ekipler, yetersiz donanıma sahip araçlara yönelik sıkı denetimler gerçekleştirecek. Kış lastiği takmayan, buzlanma ve kar koşullarına hazırlıksız çıkan araçlar yoldan men edilecek.