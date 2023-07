Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanı Zülal Tannur, geliştirdiği yapay zeka temelli uygulama ile görme engellilerin hayata katılımını kolaylaştırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kendisi de görme engelli bir genç olan Tannur’un 2022 yılında geliştirdiği ‘From Your Eyes’ isimli mobil uygulama, görme engellilerin yapay zeka ve insan iş birliğiyle nitelikli ve hızlı betimleme almalarını sağlıyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 14. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Zülal Tannur, yapay zeka ve teknoloji alanındaki dikkat çeken çalışmalarıyla görme engelliler için fark yaratmayı sürdürüyor. Tannur’un görme engelliler için geliştirdiği uygulama, yapay zekanın eğitilerek, kullanıcılara daha iyi ve hızlı bir betimleme hizmeti sunmasını sağlıyor. Bugüne kadar iki bine yakın kullanıcı ile gönüllüye ulaşan uygulamada, görme engelliler için sekiz bini aşkın görsel betimleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Zülal Tannur’un hikayesi, ailesinin Zülal’e daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için İstanbul’a taşınmasıyla başladı. Nesneleri önce kartlar üzerindeki görsellerden öğrenmeye başlayan Zülal, objelerin gerçeklerini gördüğünde onların ne olduğunu anlayabilmek üzere ailesinin yardımıyla kendini eğitmeye, görmeyi öğrenmeye başladı. Erken yaşta teknolojiyle buluşan Zülal, 4.5 yaşında bilgisayar kullanmaya başladı.

Ortaokul ve lisede birçok proje yürüten Zülal, görme engellilere yönelik kurulmuş sosyal girişim olan WeWalk’ta kullanıcı deneyimi sorumlusu olarak görev aldı, yine görme engelliler için geliştirilmiş Seeing AI uygulamasının da Türkiye’ye entegrasyonu sürecinde destek oldu. 2020’de Microsoft’un Engelleri Aşan Kadın Lideri seçildi. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde öğrenci olan Zülal Tannur, edindiği tüm tecrübeleri bir araya getirerek görme engelliler için yapay zeka ve insanın iş birliğinde betimlemeler sunan bir platform oluşturdu. 2022 yılında ‘From Your Eyes’ adını verdiği mobil uygulamada görme engellilerin istedikleri görselleri uygulamaya yükleyerek önce yapay zeka aracılığıyla bir betimleme almaları, bunu yetersiz bulmaları durumunda da uygulama içinde betimleyici olarak tanımlanan gönüllülere görselin iletilmesiyle daha detaylı bir betimleme sunulmasını sağlanıyor. Gönüllüler tarafından sunulan betimlemelerle yapay zekanın eğitilerek güçlendirilmesi ve zaman içerisinde kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunması hedefleniyor.

From Your Eyes uygulamasında görme engelli kullanıcı tarafından uygulamaya yüklenen görsele From Your yapay zekası ve GPT entegrasyonuyla yedi saniye içerisinde betimleme yapılıyor. Aynı görsel, betimleyici gönüllüye iletildiğinde de ortalama iki dakika içerisinde dönüş alınıyor. Uygulamayı kullanan görme engelli ve betimleyici sayısının artmasıyla yapay zekanın eğitilmesi ve daha doğru betimlemeler paylaşması ile gönüllüden gelecek dönüş süresinin kısaltılması hedefleniyor. Örneğin alışverişe giden bir görme engelli aldığı ürünün içeriğini görebilmek için ürünün fotoğrafını çekerek uygulamaya yüklüyor ve yapay zeka bu fotoğrafta neler olduğunu saniyeler içerisinde kullanıcıya işitsel olarak betimliyor. Bu betimlemeyi yeterli bulmayan görme engelli kullanıcı isterse uygulamada gönüllü olarak yer alan betimleyici kişilerden destek isteyebiliyor. Gönüllü betimleyicilere gelen bildirimle gönüllüler bu görseli daha detaylı betimliyor.

Zülal Tannur’un görme engelliler için geliştirdiği uygulama ile dünya çapında fark yarattığını vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Hayatlarımızın her alanına daha fazla etki etmeye devam eden teknoloji, günümüzde en zor gözüken veya görmezden gelinen problemlerin çözümünde rol oynuyor ve insanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, şimdi bu süreç çok farklı bir alana evrildi. Kendisi de görme engelli bir genç olan Zülal Tannur, yapay zeka teknolojilerini kullanarak, var olan betimleme uygulamalarını bir adım daha ileri taşıdı ve yapay zeka ile insanı bir araya getiren yeni bir yaklaşımla görme engellilere umut oldu. Zülal ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka temelli ‘From Your Eyes’ uygulaması, yirmi yedi farklı ülkede kullanıcılara ulaşmayı başardı ve bugüne kadar iki bine yakın kullanıcı ile gönüllüye ulaşarak sekiz bin görselin betimlenmesini sağladı. Böylesi önemli bir başarıya imza atan sevgili Zülal’ı gönülden tebrik ediyorum. Sabancı Vakfı olarak, kendisine ve görme engellilerin hayata katılımını kolaylaştıracak bu projeye destek vermekten ötürü büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştiriliyor.