Zwei: The Arges macera, Marvelous USA, XSEED Games tarafından 2018. Ocak 2 tarihinde piyasaya sürülen, Rol-yapma oyunu,aksiyon oyunudur.Zwei: The Arges macera sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Zwei: The Arges macera Sistem Gereksinimleri

Zwei: The Arges macera sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zwei: The Arges macera sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Zwei: The Arges macera Minimum Sistem Gereksinimleri

Zwei: The Arges macera oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:2GHz Single core İşlemci

RAM:1 GB RAM

Ekran Kartı:128 MB VRAM

DX:Version 9.0c

İşletim Sistemi:Windows XP+

Depolama Alanı:3 GB

Sound:Compatible with DirectX 9.0c

Zwei: The Arges macera Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Marvelous USA, XSEED Games tarafından yayınlanan, Zwei: The Arges macera oyununu indirebilmek için 3 GB depolama alanına sahip olmalısınız.