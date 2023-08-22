Zwei: The Arges macera, Marvelous USA, XSEED Games tarafından 2018. Ocak 2 tarihinde piyasaya sürülen, Rol-yapma oyunu,aksiyon oyunudur.Zwei: The Arges macera sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.
Zwei: The Arges macera Sistem Gereksinimleri
Zwei: The Arges macera sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zwei: The Arges macera sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Zwei: The Arges macera Minimum Sistem Gereksinimleri
Zwei: The Arges macera oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:2GHz Single core İşlemci
- RAM:1 GB RAM
- Ekran Kartı:128 MB VRAM
- DX:Version 9.0c
- İşletim Sistemi:Windows XP+
- Depolama Alanı:3 GB
- Sound:Compatible with DirectX 9.0c
Zwei: The Arges macera Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
Marvelous USA, XSEED Games tarafından yayınlanan, Zwei: The Arges macera oyununu indirebilmek için 3 GB depolama alanına sahip olmalısınız.