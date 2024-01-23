Ortalama hatta nezih bir nüfus sayısına sahip olan Amasya, iş ve trafik açısından da, oldukça olumlu geri dönüşler sağlayan bir yapıya sahiptir. Amasya plaka kodu yapılan aramalar arasında da yer almaktadır.

Karadeniz bölgemizde yer alan ve yeşilin bozulmadığı şehirlerimiz arasında yer alan Amaysa, özellikle de, köy hayatını teknolojik şekilde yaşamak isteyenler için, ideal bir şehirdir. Sizde Amasya’ya uğramadıysanız, uğramanızı tavsiye ederiz.

Amasya plaka kodu 05 dir.

Amasya Plaka Grupları:05 AC 001 – 05 AZ 99905 DA 001 – 05 DE 99905 EA 001 – 05 EL 99905 G 8001 – 05 G 900005 M 0001 – 05 M 250005 T 0001 – 05 T 2500

Merzifon Plaka Grupları:05 DF 001 – 05 DZ 99905 T 5001 – 05 T 750005 G 9001 – 05 G 925005 M 5001 – 05 M 7500

Suluova Plaka Grupları:05 FA 001 – 05 FZ 99905 G 9501 – 05 G 975005 M 7501 – 05 M 799905 T 7501 – 05 T 7999

Taşova Plaka Grupları:05 HA 001 – 05 HF 99905 M 3501 – 05 M 359905 T 3501 – 05 T 3599

Gümüşhacıköy Plaka Grupları:05 KA 001 – 05 KZ 99905 M 2501 – 05 M 350005 T 2501 – 05 T 3500

Göynücek Plaka Grupları:05 M 4501 – 05 M 500005 NA 001 – 05 ND 99905 S 4501 – 05 S 500005 T 4501 – 05 T 5000