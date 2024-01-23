Karadeniz’in ruhunu yansıtmayı tam anlamıyla başaran ve doğal bir yaşam alternatifi sunan illerimizdendir. Nüfusun 3’de 1’i köy ve beldelerde yaşarken, 3’de 2’lik kısmı ise, şehir merkezinde yaşamaktadır.

İş açısından fazla alternatif sunan bir ilimiz olmasa da, gün geçtikçe ve ilerleyen teknolojiyle birlikte, gelişmeye ve nüfusunu arttırmaya devam ediyor. Artvin plaka kodu nedir?

İklimine göz attığımızda, neredeyse tüm yılın yağışlı ve serin geçtiğini çözümleyebiliriz. 1,141 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahip olan Artvin, yaşam kalitesi bazında bakıldığında, her türlü olanağı tam anlamıyla sağlamaktadır.

Artvin plaka kodu 08 dir.

Artvin plaka harf grupları ise aşağıdaki şekildedir:

Artvin Plaka Grupları:08 AC 001 – 08 AR 99908 DA 001 – 08 DA 99908 K 0001 – 08 K 499908 M 0001 – 08 M 499908 T 0001 – 08 T 0999

Hopa Plaka Grupları:08 AS 001 – 08 AV 99908 K 5000 – 08 K 799908 M 5000 – 08 M 799908 T 1000 – 08 T 1999

Şavşat Plaka Grupları:08 HA 001 – 08 HZ 99908 K 8000 – 08 K 899908 M 8000 – 08 M 899908 T 2000 – 08 T 2999

Yusufeli Plaka Grupları:08 K 9000 – 08 K 999908 M 9000 – 08 M 999908 T 3000 – 08 T 399908 YA 001 – 08 YZ 999