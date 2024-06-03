Bilecik’te ihtimal bir orman yangınına karşı 1 adet helikopterr bekletilmek üzere hazırlanıyor.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında, orman yangılarıyla mücadele komisyonu toplandı. Toplantıda yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı alınacak önlemler görüşüldü. Vali Aygöl, orman yangınlarına hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, tüm ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Komisyon, yangınla mücadele ekiplerinin eğitimi, yangın söndürme araçlarının bakımı ve yangın ihbar sistemlerinin etkinliği konularında çeşitli karar aldı. Vali Aygöl, hassasiyet gösterdiğini belirterek yaptığı açıklamada, "15 Haziran tarihinden itibaren 1 adet helikopterimiz Bilecik ilinde ihtimal bir yangına müdahale etmek için yaz boyunca hazır bekletilecektir. Orman yangını konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti her konuda göstermeye devam edeceğiz. İhtimal bir yangını en ufak zararla atlatmak, hiçbir cana ve mala zarar gelmeden bu süreci yönetmek tek temennimizdir’’ ifadelerine yer verdi.