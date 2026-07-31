İlana göre Muş’un Merkez ilçesinde 4, Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3, Antalya’nın Kaş ilçesinde 2 taşınmaz satılacak. Kırklareli’nin Lüleburgaz, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Antalya’nın Manavgat ilçelerinde ise birer taşınmaz için ihale düzenlenecek.

Taşınmazlara ait ihale şartnamesi bedelleri 7 bin 500 lira ile 25 bin lira arasında değişirken, geçici teminat tutarları 2 milyon liradan başlayarak 10 milyon liraya kadar çıkıyor.

Tekliflerin Muş’taki taşınmazlar için 18 Ağustos, Kırklareli, Bursa ve Antalya’daki taşınmazlar için 19 Ağustos, Ankara’daki taşınmazlar için ise 20 Ağustos’a kadar sunulması gerekiyor.

İhaleler, kapalı zarfla teklif alınmasının ardından gerçekleştirilecek pazarlık görüşmeleriyle devam edecek. Sürecin son aşamasında, görüşmelere katılmayı sürdüren teklif sahipleri arasında açık artırma yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri, belirtilen son teklif verme tarihlerinde saat 18.00’e kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ankara’daki adresine elden teslim etmesi gerekiyor.