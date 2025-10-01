Gram altın 5.233 liradan alınırken, satış fiyatı 5.298 liraya çıktı. 22 ayar altının gramı 4.784 liradan alıcı buluyor, satış tarafında ise 4.998 liraya kadar yükseldi.
14 ayar altın 2.885 liradan alınırken, 3.933 liradan satılıyor. Çeyrek altın 8.573 liradan alınıp 8.636 liradan işlem görüyor. Eski çeyrek altın ise 8.468 liradan alınırken, 8.541 liradan satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 17.146 lira, satış fiyatı 17.283 lira olarak kaydedildi. Tam altın ise 34.186 liradan alınırken, 34.434 liradan satılıyor.
