Aksa Elektrik Satış, müşterilerin elektrik sözleşmelerini dijital ortamda yapabilmesini sağlayan Online Sözleşme uygulamasını hayata geçirdi.

Kazancı Holding iştiraklerinden Aksa Elektrik Satış, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak ve süreçleri hızlandırmak amacıyla yeni dijital hizmeti "Online Sözleşme"yi devreye aldı. Online Sözleşme uygulaması ile müşteriler, başvurudan imzaya kadar elektrik sözleşmesinin tüm süreçlerini dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

Bu uygulamayla birlikte şirket, sözleşme sürecini web sitesi üzerinden başvuruya ya da e-Devlet üzerinden link ile iletilen belgelere gerek duymadan tamamlıyor.

Şirket, uygulama ile müşterilerine güvenilir, kolay ve erişilebilir bir deneyim sunmayı hedefliyor

Aksa Elektrik Satış, Online Sözleşme uygulaması sayesinde müşterilerine güvenilir, kolay ve erişilebilir bir deneyim sunmayı hedefliyor. Uygulama, elektrik satışında sözleşme süreçlerini tamamen online platform üzerinden yönettiği için evrak gerekliliğini en aza indirerek yüz yüze teması ortadan kaldırıyor. Müşteriler istedikleri saatte ve yerde sözleşmelerini yapabiliyor.

Müşteriler ayrıca kendisine sunulan teklifleri görebiliyor, teklifler arasında ve mevcut faturasıyla kıyaslama yapabiliyor. Böylece imzalayacağı elektrik satış sözleşmesiyle elde edeceği yaklaşık indirimi önceden hesaplayabiliyor. Online Sözleşme, kağıt kullanımının azalmasını sağladığı için çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Mevzuata uygun ve güvenilir altyapı

Mevzuata uygun olarak hazırlanan sözleşmeler, dijital arşiv sistemiyle saklanıyor. Bu sayede teklif ve sözleşme ilişkisi şeffaf bir yapıda izlenebiliyor.