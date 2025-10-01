Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kredi kartı faiz oranlarında yaptığı indirim bugünden itibaren geçerli oldu. 18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri 25 baz puan azaltıldı. Buna göre akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e düşürüldü.

POS komisyonları da değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında yaptığı değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.