Sabah saatlerinde açıklanan rakamlara göre gram altın 4 bin 553 liradan alınırken, 4 bin 619 liradan satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 4 bin 163 lira, satış fiyatı ise 4 bin 391 lira olarak belirlendi.

Altın çeşitlerinde de benzer bir hareketlilik yaşanıyor. 14 ayar altın 2 bin 503 liradan alınırken, 3 bin 494 liradan satılıyor. Çeyrek altın 7 bin 461 liradan alınıp 7 bin 537 liradan satışa sunulurken, eski çeyrek altın ise 7 bin 314 liradan alınıp 7 bin 389 liradan işlem görüyor.

Yarım altın 14 bin 921 liradan alınırken, 15 bin 74 liradan satılıyor. Tam altın ise 29 bin 751 liradan alınıp 30 bin 9 liradan satışa sunuluyor.