Etkinliğe İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları ve DOSTUM yürüyüş grubu da katıldı.

Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Uludağ zirve faaliyeti gerçekleştirildi. Bursa Dağcılık Kulüplerinin katılımı ile 72 kişilik bir sporcu topluluğuyla yapılan etkinlikte, İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları da şehri temsilen yerini aldı.

İnegöl Belediyespor dağcılık branşı sporcuları ve DOSTUM yürüyüş grubunun da katıldığı Uludağ zirve faaliyeti 31 Ağustos Pazar günü yapıldı. Yürüyüş sabah 08.00’da Uludağ Oteller Bölgesinden başladı. Akşam 18.00’da ise sona erdi. Zorlu parkurda dağcılar zirvede Türk Bayrağı altında poz vererek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladılar. Etkinlikte İnegöl İHH Arama Kurtarma Ekibi de Yavuz Bayram koordinatörlüğünde ekipmanları ile kalabalık yürüyüşe eşlik ederek etkinliği güvenli hale getirdiler.