

Olay Hamidiye Mahallesi Güldeste sokakta bulunan apartmanın 1. Katında meydana geldi. Ailenin evde olmadığını öğrenen sokaktaki çocuklar, balkondan eve girdiler. Evi talan edenler aileye ait altın ve paraları çaldılar. Evdeki cipsleri de yiyen çocuk şüpheliler çizgi filmde izlediler. İşleri biten çocuklar, çaldıkları para ve altınları evin hemen yanındaki taşların arasına sakladılar. Evi gören ev sahibi polise haber verdi. O sırada ev sahibi, taşların arasından çaldıkları para ve altınları alan çocukları kıskıvrak yakaladı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ