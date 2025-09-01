Birçok özel banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik promosyon ödemelerini 21 bin TL’nin üzerine çıkardı. Bu kapsamda bankalar, yüksek promosyon rakamlarıyla dikkat çekerek yeni müşteriler kazanmayı hedefliyor.

Kamu bankalarında ise durum biraz daha farklı. Promosyon miktarları 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, bazı durumlarda bu rakamlar ek şartlarla artabiliyor.

1 Eylül İtibariyle Güncellendi

Bankalar, emeklilere özel promosyon kampanyalarını1 Eylül itibarıyla güncellendi. Emeklilere yalnızca nakit promosyon ödemeleriyle sınırlı kalmayan bankalar, sundukları ek avantajlarla da dikkat çekti. Aidatsız kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatına özel ödüller ve düşük faizli kredi imkânları gibi çeşitli fırsatlar emeklilerin ilgisini çekti.

Güncel Emekli Promosyon Bankaları

Garanti BBVA

1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.

Akbank

Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler 15.000 TL promosyon kazanabiliyor. Ayrıca 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL’ye ulaşıyor.

İş Bankası

Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya hâlihazırda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor.

Halkbank

SGK emeklilerine özel olarak 3 yıl için 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası

Promosyon tutarları Vakıfbank ile benzer şekilde belirleniyor ve maaş aralıklarına göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

TEB

Maaşını TEB’e taşıyan emekliler, 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt ederek 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor.

Bunun için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

Vakıfbank

Emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri kademeli olarak belirleniyor:

10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL

10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL

15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL