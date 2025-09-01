Marmara Denizi’nin korunmasının önemine vurgu yapan Başkan Bozbey, "Denizlerimizi korudukça Marmara bize bereketini sunmaya devam edecektir" dedi.

"Denizimizin bereketi sofralarımıza yansısın’"

15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte, gece yarısı denize açılan Bursalı balıkçılar, avladıkları balıkları hale getirerek alıcılarla buluşturdu.

Balıkçı esnafının sorunlarını dinleyen ve yerinde çözüm önerilerinde bulunan Başkan Bozbey, denizlerin korunmasının önemine vurgu yaptı. Marmara Denizi’ndeki kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Başkan Bozbey, "Marmara Denizi’nin zenginliği ve bereketi, tüm hemşehrilerimizin sofralarına sağlık ve huzur olarak yansısın. Denizlerimizi korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm balıkçılarımıza bol kazançlı, bereketli ve kazasız bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN