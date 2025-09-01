

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan 6 Eylül’de Bolu’da sona erecek 2 bin 190 km'lik Uluslararası TransAnatolia Rally Raid’in ikinci gününde yaşanan üzücü kazada ATV kategorisinde yarışan 151 numaralı sporcu Hasan Yatgın, Uludağ-Domaniç etabının 47. kilometresinde aracının kontrolünü kaybederek ağaca çarptı.

Olay yerine hızla ulaşan Resque, UMKE ve mobil sağlık ekipleri, Yatgın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin arından Yatgın'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

TransAnatolia organizasyon komitesi yaptığı açıklamada, "TransAnatolia ailesi olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Merhumun kederli ailesine ve motor sporları dünyasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Yarışın üçüncü günü yas ilan edilerek tüm etaplar iptal edildi.

Kaynak: İHA