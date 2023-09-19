Emeklilikte Adalet Derneği temsilcileri, Bursa 15 Temmuz Meydanı’nda tanıtım standı açarak Bursalılara derneklerini tanıttılar ve sürdürdükleri mücadele hakkında bilgi verdiler.

Derneğin Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ve Dernek Bursa İl Temsilcisi Gürkan Şimşek ile birlikte çok sayıda dernek yöneticisi ve üyenin hazır bulunduğu stantta, sabah saatlerinden itibaren Bursalılara dernek faaliyetleri hakkında tanıtım faaliyetinde bulunuldu. Vatandaşların ve özellikle de EYT’den faydalanamayarak emekli olamayan, mağdur çalışan kesimin yoğun ilgi gösterdiği stantta, broşür dağıtımı gerçekleştiren dernek üyeleri, çok sayıda yeni üye kaydı da gerçekleştirdiler. Burada konuşan Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu, gayelerinin EYT düzenlemesi sonrası ortaya çıkan emeklilikteki adaletsizliği ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Belirlenen tarihten sadece bir gün geç sigortalı olsa bile erkeklerde 17 yıl, kadınlarda 20 yıl gibi bir geç emeklilik durumunun asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mihriban Uğurlu, bu noktada tüm güçleri ile mağduriyetleri giderilene kadar mücadele edeceklerini kaydetti. Dernek olarak altı ay gibi kısa bir süre önce kurulmalarına rağmen, tüm Türkiye’de 81 ilde örgütlendiklerini belirten Uğurlu, üye sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çekerken, ekim ayında İstanbul’da büyük bir miting de gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Tüm Türkiye çapında dernek temsilcilikleri vasıtasıyla tanıtım standı çalışması, broşür dağıtımı ve üye çalışması yaparak, haklı davalarının tüm toplum tarafından fark edilmesi için gayret ettiklerini ifade eden Uğurlu şöyle devam etti "EYT sonrası belirlenen milat olan 8 Eylül 1999 tarihi sonrası sigorta girişi olan bir çalışanın, akranlarından hem sigorta primi hem de sigortalılık süresi fazla iken, 17-20 yıl daha fazladan çalışmaya zorunlu edilmesi asla kabul edilemez. Biz bunun kademeli bir emeklilik sistemi ile çözülebileceğine inanıyoruz. İnşallah bu konuda güzel gelişmeler bekliyoruz. En son Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a dosyamızı teslim ederek, kendisine mağduriyetimizi ilettik. Kendisinden de bu konuda bir çalışmanın sürdürüldüğü hususunda bilgi aldık. İnşallah meclis açıldıktan sonra bize destek verecek çok sayıda parti konunun çözüme kavuşturulması için kanun teklifi verecek. Biz yerel seçimler öncesi bu konun çözüleceği hakkında büyük bir beklenti içerisindeyiz" şeklinde konuştu. Bursa’nın kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Mihriban Uğurlu, bir sanayi şehri olan Bursa’da çok sayıda mağdur çalışan olduğunu kaydederken, tüm çalışan kesimlerinin ortadan kalkan çalışma barışının yeniden tesis edilebilmesi için kendilerine destek vermeye çağırdı.