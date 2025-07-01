Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), “Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’yi satışa sundu.

TMSF’nin konuya ilişkin ihale duyuruları Resmî Gazete’de yayımlandı.

Satışa çıkarılan “Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avrasya Gaz AŞ’deki hisseleri kapsıyor.

Bu bütünlük için belirlenen muhammen bedel 21 milyon dolar olarak açıklandı. İhaleyi kazanan taraf, teklif ettiği bedelin yanı sıra, şirketlerin 27 Haziran 2025 tarihi itibarıyla toplam 173.668.802,48 ABD doları tutarındaki kredi borcunu ve kamuya olan yükümlülükler ile diğer borçlarını da üstlenecek.

İhale, 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 14.30’da TMSF’nin Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İstikbal Mobilya

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki İstikbal Mobilya paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunacak.

İstikbal Mobilya için muhammen bedel 12,5 milyar TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olacak.

İhale 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Teklifler, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.