Çoğu kadın hastalıkları uzmanı, hamileliği son adet döneminizin ilk gününden itibaren hesaplar. Bunun nedeni, menstrüasyon döneminin fiziksel işaretlerinin belirlenmesinin, yumurtlamanın ve gebe kalmanın tam zamanını belirlemekten daha kolay olmasıdır. Bu nedenle, doktorlara göre 1 haftalık gebelik, kadının hamilelik döneminde olması ama henüz gebe kalmamış olması anlamına gelir. Adet döngünüzün uzunluğuna bağlı olarak aslında iki veya üç hafta geçene kadar gebe kalmış sayılmazsınız.

Eğer bebek beklediğinizi yeni öğrendiyseniz, bunun hamileliğinizin ilk haftası olduğunu düşünebilirsiniz ama yaklaşık 4 haftalık hamilesinizdir. Doğum öncesindeki ilk randevunuza gittiğinizde, doktorunuz daha doğru bir tahminde bulunacaktır. İlerleyin ve 4. Hafta ile ilgili bilgilere göz atın. Hafta hafta gebelik veya hamilelik belirtileri hakkındaki yazılarımızı da okumak isteyebilirsiniz.

1 Haftalık Gebelik Belirtileri

Gebeliğin 1. haftasının, çok erken bir aşama olduğunu unutmayın. Yaşadığınız belirtiler, adet döneminde yaşadıklarınızla aynıdır çünkü aslında hamile değilsiniz. 3-7 gün sürebilen 1 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Vajinal kanama. Vücudunuz, kalınlaşan rahim duvarını ve geçen ay döllenmeyen yumurtayı dışarı atar.

Sırtın alt kısmında ağrı ve kramplar. Rahminiz, bu dokuları dışarı atmak için kasılır, bu da sırtınızda ve karnınızda ağrıya neden olur.

Şişkinlik. Hormon değişiklikleri adet döneminiz öncesinde ve bu dönemde karnınızda şişkinlik olmasına neden olabilir.

Ruh halinde değişiklikler. Değişen hormonlar aynı zamanda sinirliliğe de neden olabilir ve duygularınızda dalgalanmalar yaşarsınız.

Baş ağrısı. Pek çok kadın adet döneminde yaşadığı migrenden şikayetçidir. Bu da, hormonlarla bağlantılı bir durumdur. Buz torbaları, reçetesiz ağrı kesiciler ve rahatlama egzersizleri ağrının azalmasına yardımcı olabilir.

1 Haftalık Gebelik Annedeki Değişiklikler

1 haftalık gebelikte vücudunuz sadece son aya ait yumurtayı serbest bırakmakla kalmaz, aynı zamanda gelecek ayın yumurtasını muhafaza edecek olan yeni bir rahim duvarını da oluşturmaya başlar. Bu yumurtanın döllenmesini ve büyüyüp gelişerek fetüs olmasını umuyoruz!

İnsan yumurtaları, vücuttaki en büyük hücrelerdir ve şeftali tüyü boyutundadır. Vücudunuz, adet döngünüzün 10.günü ile 19.günü arasında (veya bir sonraki tahmini adetinizden 14 gün önce) bir yumurtayı (veya nadir durumlarda, iki yumurtayı) serbest bırakır. Yumurta, bundan 12-24 saat sonra döllenebilir. Ama öncesinde cinsel ilişkiye girmek de döllenmesini sağlayabilir çünkü, sperm vücudunuzun içinde altı güne kadar canlı kalabilir.

Hamileliğin ilk belirtileri hemen ortaya çıkmaz. Aslında, pek çok kadın kendini “farklı” hissetmeden önce adeti 4 hafta gecikmiş olur. Ama döllenmeden sonraki ilk haftalarda görülebilecek, hamileliğin erken belirtilerinden bazıları şunlar olabilir: göğüslerde ağrı veya hassasiyet, bulantı, yorgunluk ve sık idrar yapmak.

Gebeliğin 1. haftasında (başka bir deyişle, yakında hamile olma ihtimaliniz olduğu dönemde) muhtemelen vücudunuzun bir bebeği taşımak için nasıl hazırlanacağını merak ediyorsunuzdur. Hamileliğe sağlıklı bir kiloda başlamak ve sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Aldığınız kafein miktarını azalın, günde 1 veya 2 fincan kahve için (fazla tüketenler için söylüyoruz).

1 Haftalık Gebelik Görüntüsü

1 haftalık gebelikte muhtemelen ultrason görüntünüz yoktur. Ama eğer bir süredir gebe kalmaya çalışıyorsanız ve düzenli olarak bir kadın doğum uzmanına görünüyorsanız, fibroidleri kontrol etmek, yumurtalıklarınızda, yumurtaların içinde büyüyen kaç folikülünüz olduğunu görmek ve/veya rahim duvarınızın kalınlığını ölçmek için ultrasonunuz çekilmiş olabilir. Eğer herhangi bir sorun varsa, doktorunuz hamile kalmanıza yardımcı olabilecek bir üreme tedavisine başlayabilir.

Şimdi, cinsel ilişki için hazır olun. Bir bebek yapmanız gerekiyor!

Gebeliğin 1. Haftasında Yapılacaklar

1 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Sigara ve alkol tüketimi ile aşırı kafein alımı gibi sağlıksız alışkanlıklara son verin.

Her gün 400 mcg folik asitli doğum öncesi vitamini alın

En doğurgan olduğunuz günleri belirlemek için adet döngünüzü (siklus) takip edin