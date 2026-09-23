Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada; tutuklu sanıklar Hakkı Ç., Ali Ç. ve Serkan S. ile tutuksuz yargılanan Hakan S., Esra Ü., Salih U. ve Volkan A.’nın savunmaları dinlendi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, TBB yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda ilden gelen baro temsilcisi ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulunarak meslektaşlarının ailesine destek verdi.

Anne Kocaefe: "Pusu kurmuşlar, evladımın kanı yerde kalmasın"

Duruşmada beyanda bulunan maktul avukatın annesi Bahtinur Kocaefe, kızının yurt dışındaki başarılı eğitim sürecinin ardından ailesinin şirketinde hukuki süreçleri yürütmeye başladığını belirtti. Olay sırasında ofiste bulunduğunu aktaran acılı anne, "Silah sesleri üzerine pencereye koştuğumda iki evladımı da yerde can çekişirken gördüm. Bu saldırının tamamen planlandığına inanıyorum; iş yerimizin önüne gelerek pusu kurmuşlar. Şikayetçiyim, kızımın kanı yerde kalmasın" dedi.

Olay anında kızlarının yanında bulunan baba Rahmi Kocaefe ise yolda yürüdükleri esnada yanlarına yaklaşan aracın adres soracağını sandıklarını ifade ederek, "Aracın camını indirip doğrudan ateş açmaya başladılar. Bir evladım kalbinden vuruldu, diğeri ise bacağından yaralandı. Her iki cihanda da sorumlulardan şikayetçiyim, hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyorum" diye konuştu.

Sanık Hakkı Ç.: "Korkutmak amacıyla ayaklarına doğru ateş ettim"

Olayda tetiği çeken tutuklu sanık Hakkı Ç. savunmasında, olayın ticari çek uyuşmazlığından kaynaklandığını ileri sürdü. Karşı tarafla aralarındaki husumete değinen sanık, "Elif Çalışkan’ı sokakta görünce bana yaşattıkları aklıma geldi ve gözüm karardı. Kendisini korkutmak amacıyla yere, ayaklarına doğru 3-4 el sıktım. Maktul avukat hanımla şahsi bir meselem yoktu. Şayet avukatlarla bir derdim olsaydı, icra sürecinde kapımıza gelen diğer avukatlara da benzer şekilde davranırdım" iddiasında bulundu.

Tutuklu sanıklardan Ali Ç., olay günü annesini hastaneye götürdüğünü, sonrasında babasını arasa da ulaşamadığını ve olayı Serkan S.’den duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını savundu. Diğer tutuklu sanık Serkan S. ise yöneltilen suçlamaları reddederek aileye taziye dileklerini iletti.

Tutuksuz sanıklar beraat istedi

Olay sırasında İstanbul’da olduğunu savunan tutuksuz sanık Hakan S., Serkan S.’nin aramasıyla Hakkı Ç.’nin bulunduğu adrese gittiğini ve Hakkı Ç.’nin teslim olacağını belirtmesi üzerine karakola başvurduğunu kaydederek beraatini talep etti. Sanık Esra Ü., Hakkı Ç. ile 11 yıl önce yollarını ayırdıklarını ve oğlu Ali Ç.’nin olayla hiçbir bağının bulunmadığını aktarırken, şirket çalışanı sanık Volkan A. ise "Hakkı Ç.’yi tanımıyorum, benim tek kabahatim olay esnasında mesaide bulunmaktı" şeklinde savunma yaptı.

Elif Çalışkan: "Masaya silah koyup bizi ölümle tehdit ettiler"

Saldırıdan yaralı kurtulan abla Elif Çalışkan, iki ayrı ticari işletmelerinin bulunduğunu ve hukuki takipleri kardeşi Hatice Kocaefe’nin yürüttüğünü anlattı. Karşı taraftan yüklü miktarda alacakları olduğunu ifade eden Çalışkan, şu iddialarda bulundu:

"Daha önce borç meselesini görüşmek üzere Hakkı Ç. ve Ali Ç. ile masaya oturduk. Masanın üzerinde silah duruyordu. Ali Ç. borcu ödeyemeyeceklerini söylerken, Hakkı Ç. 'Bizi diğer sezona kadar idare edeceksiniz, aksi takdirde sizi öldürürüz' diyerek açıkça tehdit savurdu. Yasal mercilere başvuracağımızı söyleyerek yanlarından ayrıldık ve icra takibi başlattık. Sanıklardan Esra Ü. de benimle yaptığı görüşmede 'Bu alacakların peşine düşme, seni öldürürüz' dedi."

Olay günü işletmeden ayrıldıkları sırada gri renkli bir aracın önlerinde durduğunu belirten Çalışkan, "Aracın camı açıldığında Hakkı Ç. ile göz göze geldik. Ardından kurşun yağdırdı. Kardeşim Hatice göğsünden, ben ise bacağımdan vuruldum" dedi.

3 sanığın tutukluluğu devam edecek, duruşma 9 Aralık'ta

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; tutuksuz sanıklar Hakan S., Esra Ü., Salih U. ve Volkan A. hakkındaki adli kontrol hükümlerinin sürdürülmesine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Hakkı Ç., Ali Ç. ve Serkan S.’nin üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut delillerin varlığı göz önüne alınarak tahliye talepleri reddedildi ve tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Sanıkların iletişim ve HTS dökümlerinin ayrıntılı incelenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 9 Aralık tarihine erteledi.