Bölgeden gelen görüntülerde, ölü balıkların kıyıya vurduğu ve sazlıkların arasında kaldığı görülürken, Mustafakemalpaşa Çayı’na su deşarjının gerçekleştiği bir boru da dikkat çekti. Balık ölümlerinin nedeni konusunda ise bölgede çeşitli iddialar bulunuyor. İddiaya göre, çaya deşarj yapan bir fabrikanın belirli dönemlerde gerçekleştirdiği makine ve ekipman temizliği sırasında oluşan atık su çaya karışıyor.



Her yıl benzer dönemlerde aynı görüntülerin ortaya çıkması ise bölgedeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi, çaya yapılan deşarjdan numune alınması ve suyun laboratuvar ortamında incelenmesini istediler.