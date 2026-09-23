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İnegölspor yönetimi, yeni teknik direktör İsmail Serbest’e görevinde başarılar dilerken, Serbest’in takımın başında yeni bir döneme başlayacağı belirtildi.

Düzenlenen imza törenine İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. İsmail Serbest, kendisini İnegölspor’a bağlayan sözleşmeye imza atarak resmen görevine başladı.

Güven Varol ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren İnegölspor, yapılan görüşmeler sonucunda İsmail Serbest’te karar kıldı. Taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

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