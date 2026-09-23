Güven Varol ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren İnegölspor, yapılan görüşmeler sonucunda İsmail Serbest’te karar kıldı. Taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

9056C4A2 6C6B 4C50 9868 9Ccda675Fe6CDüzenlenen imza törenine İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. İsmail Serbest, kendisini İnegölspor’a bağlayan sözleşmeye imza atarak resmen görevine başladı.

Dda39158 C5A2 4F64 Bbbe 1151F96C2A49İnegölspor yönetimi, yeni teknik direktör İsmail Serbest’e görevinde başarılar dilerken, Serbest’in takımın başında yeni bir döneme başlayacağı belirtildi.

Kaynak: BÜLTEN