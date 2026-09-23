Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve ekim ayında tamamlanması planlanan saha çalışmasıyla, düşük gelirli ailelere bölgelerin yaşam koşullarına göre hangi yardım kalemlerinin aktarılacağı tek tek netleştirilecek. GETAD kapsamında standart ve tek tip bir yardım yerine, yerel ihtiyaçları esas alan esnek bir model uygulanacak. 2027 yılı merkezi yönetim bütçesinin TBMM'deki maratonunun ardından mali kaynağı planlanacak olan sistem, ihtiyaç duyulması durumunda yasal düzenlemeyle tahkim edilerek 2027 yılında resmen devreye alınacak.

"Antalya ile Hakkari'deki destek aynı olmayacak"

AK Parti kaynakları, yardımların bölgeden bölgeye değişen harcama kalemlerine göre dağıtılacağını belirterek sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye haritası il il, ilçe ilçe taranarak gerçek gereksinimler tespit ediliyor. Gelir düzeyi düşük hanelerin tümüne aynı şablonla destek sunulmayacak. Örneğin Antalya’daki bir ailenin bütçesini zorlayan kalemlerle Hakkari’deki bir hanenin öncelikleri bir olmayacak; harcamaların ağırlığına göre kimi yörede kira desteği, kimi yerde ise yakacak, enerji ve ısınma yardımı gibi özelleştirilmiş katkılar sağlanacak."

En düşük emekli maaşı tartışmalarına kalıcı formül

Başta taban maaş alan emekliler olmak üzere dar gelirli kesimlerin yaşam standardını yükseltmeyi amaçlayan GETAD ile belirlenen yoksulluk sınırının altında kalan ailelere gıda, barınma ve ısınma desteği verilecek. Uzun süredir gündemde olan en düşük emekli aylığı tartışmalarını da yapısal olarak çözüme kavuşturması öngörülen yeni modelle, mevcut sosyal yardım ağı aile odaklı ve fert başına asgari geliri garanti altına alan bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Ekonomi yönetimi ise hazırlıkları süren bu adımı, Türkiye’nin sosyal güvenlik ve yardım mimarisindeki en kritik yapısal reformlardan biri olarak değerlendiriyor.