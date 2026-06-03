Kocaeli'de 8-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek '1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, sempozyum çıktılarının Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP 31'e önemli bir veri oluşturacağını vurguladı.

'Bir Deniz Bir Gelecek; Marmara'dan COP 31'e' temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumun kapsamı ve hedefleri, Maide Restoran'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ile gazeteciler katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde, Kocaeli Valiliği ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı paydaşlığında düzenlenecek sempozyumda; iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve mavi ekonomi gibi önemli başlıklar uzmanlarca masaya yatırılacak.

'Sempozyum çıktıları COP 31'e veri oluşturabilir'

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Marmara Denizi için sahada hayata geçirilen uygulamaların yanı sıra akademik boyutta da çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Önümüzdeki süreçte COP 31 var. Ülkemiz COP 31'e ev sahipliği yapacak. Hayata geçirdiğimiz Çevre Sempozyumu'nda elde edilecek çıktılar belki orada girdi olup veri oluşturabilir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, dünya bizim ortak evimiz. Biz şehirlerimizi gelecek nesillere aktaracak bir anlayış ile çevre bilinci içerisinde şehirlere misafir değil, şehirlerin bize misafir olduğunu anlayabilecek bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Kocaeli yalnızca bir sanayi şehri değil, Marmara mavi politika özetini de ortaya koymamız şehrimizin geleceğe taşınması açısından büyük bir fırsat olacak. Bizim sürekli ölçme kavramı içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Şu anda da şehrimizde denizlerimizi, göllerimizi ve suyumuzun kalitesini ölçmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede dijital ikiz anlayışı içerisinde şehrimizi geleceğe taşıma kavramını ön planda tutuyoruz. Sadece atık toplamak değil, sıfır atık kavramını ortaya koyarak atıkları kaynağında ayrıştırılabilecek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mavi ekonomi ve mavi karbon bizim için en temel unsur. Göllerimizi, nehirlerimizi sürdürülebilir bir anlayış ile geleceğe taşıyabilecek bir politika üretebilmek. Bizler bu çalışmalarımıza devam ederken bu sempozyumun çıktıları şehrimizin geleceğe taşınması açısından önemli unsurlar olacak. Bilimsel sempozyum ve paneller ile beraber bir de bu bölgede gerçekleştirilecek en büyük Çevre Fuarı'nı da hayata geçireceğiz.'

'Sünger şehir anlayışı bizim için çok önemli'

Şehirde göl, deniz ve su kalitesinin sürekli olarak ölçüldüğüne dikkati çeken Baraçlı, atıkları kaynağında ayrıştıran sıfır atık projelerine devam ettiklerini aktardı.

Baraçlı, suyun israf edilmemesi ve etkin kullanımı için 'sünger şehir' anlayışını benimsediklerini vurgulayarak, 'Sünger şehir; endüstriyel atık suların geri kazanımı gibi süreç projelerini ortaya koyan bir anlayış ile hareket ediyor. Bizim şirketlerimiz ve kurumlarımız da bu anlayış doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor' dedi.