Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda, tam 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap, 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde imalatçısı oldukları belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillerin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz, evlatlarımızın geleceğini karartmalarına izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.