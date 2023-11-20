1 MİLYON KİTAP İNEGÖLLÜLERLE BULUŞUYOR

İnegöl Belediyesi’nin ilkini 2017 yılında gerçekleştirdiği ve her yıl geliştirerek daha kapsamlı hale getirdiği İnegöl Kitap Günleri, bu yıl 7’nci defa düzenlenecek. 24 Kasım – 03 Aralık tarihleri arasında 10 gün boyunca sürecek olan ve adeta bir kitap şöleni havasında gerçekleştirilecek İnegöl Kitap Günlerinde bu yıl yine 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap okuyucu ile buluşacak.

KİTAP GÜNLERİNİN LANSMANI YAPILDI

Kitap Günleri Fuarı öncesi bugün; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediye Meclisi Kültür Komisyonu Üyeleri ve Milli Eğitim Müdür Vekili Halil İbrahim Zengin katılımı ile Ortaköy Kervansarayında basın toplantısı düzenlendi.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE, FİLİSTİN’DE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Duyuru ve davet amaçlı düzenlenen basın toplantısında 7’nci Kitap Günleri Fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Filistin’de yaşanan zulüm ve 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününe de değinerek sözlerine şöyle devam etti: “Bugün 7’nci Kitap Günleri Fuarımızın duyurusu için bir aradayız. Bugün aynı zamanda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bildiğiniz gibi İsrail, özellikle son günlerde yaptığı saldırılarla 5500 çocuğun, 3500 kadının toplamda 13 bin insanın ölümüne sebep oldu. Bu durumu kim yapıyorsa lanetliyoruz. Cenabı Allah onlara da aynı duyguyu yaşatsın. Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum"

“DÜNYAYI YÖNETECEK NESİLLER YETİŞTİRMEK İSTİYORSAK, KİTABI VE OKUMAYI GÖZ ARDI EDEMEYİZ”

İnegöl Belediyesinin gerçekleştirdiği 7’nci Kitap Günlerinin başladığını hatırlatan Başkan Taban: “Kitabın insan hayatındaki önemini anlatmak, bahsetmek lazım. Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır diyor düşünürler. Dolayısıyla beden eğitimi vücut için neyse, okumak da beyin için odur. Dünyayı yöneten; kalem, kitap ve mürekkeptir. Bu bilinçle, bizler de Dünyayı yönetecek nesiller yetiştirmek istiyorsak, kitabı ve okumayı göz ardı edemeyiz. Okuyan toplumlar geleceğe yön verirken, aynı zamanda refahlarını da yükseltir. Okumayan toplumlara baktığımızda ise başkalarının sömürgesi olmaktan kurtulamamışlardır.” ifadelerini kullandı.

1 MİLYON KİTAP İNEGÖLLÜLERLE BULUŞUYOR

“İnegöl’ümüzde de 24 Kasım Cuma günü Öğretmenler Gününde başlayıp 03 Aralık tarihine kadar sürecek bir kitap şöleni olacak. 24 Kasım Cuma günü 14.00’da MODEF Fuar alanında açılışımızı gerçekleştireceğiz. Açılışımızın onu konuğu Yazar İhsan Süreyya Sırma olacak. Organizasyon boyunca da çok kıymetli yazarlarımızı misafir edeceğiz. Bunlardan birkaçını saymak gerekirse; Hayati İnanç, Gri Koç, Orhan Toker, Merve Gülcemal, Tufan Gündüz, Kemal Sayar, Fatih Duman, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç, Dilek Cesur ve Beyhan Budak. Fuarımızın bu yılki sloganı ise İnegöl’de mevsim kitap şeklinde belirlendi. Hafta içi 09.00-20.00 hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak Kitap Günleri Fuarımızda, 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitabı ilçe halkımızla buluşturacağız.”

YEREL YAZARLAR KİTAPLARINI TANITACAK

“İnegöl’ümüzün bir de yerel yazarları var. Ben bunları aynı zamanda Kitap Fuarımızın bir meyvesi olarak görüyorum. Yerel yazarlarımız da bu organizasyon kapsamında görücüye çıkacaklar. Küçükten büyüğe yazarımız var. 20 yerel yazarımızın arasında 12 yaşında Berre Nur Yavuz evladımız da yerini alacak.”

7 KİTAP KULESİ ÇEKİLİŞLE SAHİBİNİ BULACAK

“Kitap Fuarlarımız öncesi her yıl yaptığımız belirli çalışmalar var, bunlara bu yıl da devam ettik. 27 bin kumbara dağıttık okullarımızda. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkı ve destekleriyle öğrencilerimize kumbaraları dağıtarak hem tasarruf vurgusu yapmak istedik hem de öğrencilerimizin kitap fuarımızda kitap almak için birikim yapmaya teşvik ettik. Yine dev kitap kulesi çekilişi gerçekleştireceğiz. 7. Kitap Günlerimize özel 7 Kitap Kulesinden birine çekilişle sahip olmak için katılımcılarımız; sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağımız kitap kulesi gönderimizi beğenip, yorum yapıp yorumuna 2 arkadaşını etiketleyecek. Çekiliş sonuçları 02 Aralık Cumartesi günü açıklanarak sahiplerine teslim edilecek.”

ÖĞRETMENLERE ÖZEL KAMPANYA

“Bu anlamlı organizasyonda, öğretmenlerimizi de unutmadık. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle şimdiden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Fuar kapsamında öğretmenlerimize ayrıca bir indirim daha uygulanacak. İndirim detaylarını daha sonra açıklayacağız.”

12 BİN 500 ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ TAŞINACAK

“Öğrencilerimizi yine her yıl olduğu gibi Kitap Fuarımıza ücretsiz olarak taşıyacağız. Planlama kapsamında 12 bin 500 öğrencimizi fuara getirmek için hazırlıklarımızı yaptık. Çevre il ve ilçelerimizde de duyuruları yaparak vatandaşlarımızı davet ettik. Şehrimizde yaşayan her birey bu organizasyondan hizmet alacak. Tüm hemşerilerimizi bu kitap şölenine davet ediyorum.”

GENÇLERİMİZİN KİTABA OLAN İLGİSİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da kitabın önemine dikkat çektiği açıklamasında “Kitap tarih boyunca insanlık için önemliydi. Geçmişte belki o eserlerin yazılması, ulaşılması çok zor şartlarda oluyordu. Bizim gençliğimizde de kütüphanelerde fazlaca kitaba ve bilgiye erişiyorduk. Sonrasında dijital dünyanın hızlı gelişimiyle sanki insanlar artık kitap okumuyor gibi bir algı oluştu. Ancak ben uzunca süredir belediyemizin yaptığı bu organizasyona özellikle gençlerimizin ilgi gösterdiğini görüyorum. Yine Nöbetçi Kitaphanelerde gençlerimizin kitapla haşır neşir olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Dolayısıyla bu organizasyonları da önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

ŞEHİRLERİ İMAR EDERKEN, NESİLLERİ İHMAL ETMEMELİYİZ

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan ise “Çok güzel ve anlamlı bir buluşmayı burada gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Kitap Günleri, İnegöl Belediyemizin çok önemli hizmetlerinden biri. Çünkü şehirleri imar ederken eğer nesilleri ihmal edersek, ihmal ettiğiniz o nesiller imar ettiğiniz şehirleri yıkarlar. İnşallah bizler imar ettiğimiz şehir ve medeniyetleri ihmal etmediğimiz insanlarımızla geleceğe daha güçlü taşıyacağız. Bu manada kitap biz insanların, hele ki ilk emri oku olan bir dinin mensupları olan biz Müslümanların olmazsa olmazıdır. Kitaptan ayrı bir hayat bizim için düşünülemez. Katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. İlçemize, ülkemize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.