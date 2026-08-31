İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre, İzmir 5. Aile Mahkemesi hakimine mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden ulaşılarak şantaj yapıldı. Gönderilen mesajlarda hakimin ve aile üyelerinin kişisel verilerinin paylaşıldığı, ayrıca "Ben K.U., R.K. ile olan davamızda R.K. ceza almazsa hedef sen olursun" ifadeleriyle açık tehditlere yer verildiği saptandı.

Ankara ve İzmir'de Eş Zamanlı Operasyon

Olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, İzmir ve Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda K.U. ve R.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suç delili niteliği taşıyan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden K.U. serbest bırakıldı. Ankara’da yakalanan diğer şüpheli R.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

Daha Önce de Vali ve Başsavcıyı Tehdit Etmiş

Öte yandan, soruşturmada serbest bırakılan K.U.'nun suç dosyasının oldukça kabarık olduğu anlaşıldı. K.U. hakkında, dönemin Aydın Valisi Yakup Canbolat ile dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’ye de 27 Ocak 2025 ve 4 Eylül 2025 tarihlerinde benzer tehdit mesajları gönderdiği gerekçesiyle işlem yapıldığı gün yüzüne çıktı.