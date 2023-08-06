Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki 3 farklı köydeki otluk alanlarda aynı saatte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden söndürüldü.



Olay, Mollafenari, Balçık ve Cuma köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanlarda aynı saatte yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede geniş alanlara yayıldı. Alevleri fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verdi. İhbar üzerinde köylere çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köylüler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için traktör vasıtasıyla alevlerin etrafını çevirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. Yangının ev ve fabrikalara sirayet etmeden söndürülmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkığı bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.