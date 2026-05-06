Edirne'de Abdurrahman Mahallesi Rasim Geçit Sokak'ta park halindeki bir araca çarpan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Araca çarpıp kaçtı ama güvenlik kamerası hesap edemedi.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Hiç durmadan uzaklaştı

Kazanın ardından sürücünün olay yerinde durmayarak yoluna devam ettiği öğrenildi. O anlar çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.