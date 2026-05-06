Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra yoluyla kaybettiği dairesinde yaşamaya devam eden 60 yaşındaki S.K., bir yıldır dışarı adım atmadığı evinde bir kamyon çöpün arasında bitkin halde bulundu. Belediye ekiplerince kurtarılarak barınma merkezine yerleştirilen S.K., 'Ayakta uzun süre durunca bayılıyorum. Bir senedir dışarı çıkmıyorum. Allah razı olsun belediye ve komşular yemek getiriyor ama birçoğunu yiyemiyorum. Çöpe gidemiyorum' dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, ikinci kattaki daireden gelen ağır kokular ve daire sakini S.K.'den haber alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine ve muhtara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açtığında tavanı zorlayan çöp yığınları ve bu yığınların arasında bitkin düşmüş yaşlı adamla karşılaştı.

Bir yıldır evden çıkmamış

Eşini 20 yıl önce kaybeden ve iki çocuğu farklı şehirlerde yaşayan S.K.'nın, yaklaşık bir yıldır evinden dışarı çıkmadığı belirlendi. Sağlık sorunları ve sık sık bayılması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan yaşlı adamın, bu süreçteki temel ihtiyaçlarının ise kapısına yemek bırakan komşuları ve belediye ekiplerince karşılandığı öğrenildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen S.K., sağlık kontrollerinin ardından belediyenin barınma merkezine yerleştirilerek koruma altına alındı.

Adrese Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden kamyon dolusu çöp çıkardı. Kamyona yüklenen çöpler, imha edilmek üzere götürüldü. Tamamen çöplerden arınan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Ayrıca S.K.'nın, yaklaşık 1,5 yıl önce icra yoluyla kaybettiği dairesinden hiç çıkmadığı anlaşıldı.

'Çöpe gidemiyorum'

Ayakta durmakta zorlandığını ve rahatsızlığından dolayı çöpe gidemediğini söyleyen S.K., 'Ayakta uzun süre durunca bayılıyorum. Ayakta uzun süre duramıyorum. Çocuklarımdan bir tanesi Bursa'da evlendi, diğeri Ankara'da çalışıyor. Ara sıra geliyorlar. Bir senedir dışarı çıkmıyorum. Allah razı olsun belediye ve komşular yemek getiriyor ama birçoğunu yiyemiyorum. Çöpe gidemiyorum. Yaşlılar için bir yer varmış galiba, beni öyle bir yere yerleştirme imkanları olursa iyi olur' dedi.

'Beyefendi hem eve hem de kendisine zarar vermiş'

Daireyi 1,5 yıl önce icradan yatırım amacıyla satın alan Ufuk Aksu, komşuların ihbarıyla İstanbul'dan Gebze'ye geldiğinde mülkünde birinin yaşadığını fark etti. Aksu, 'Komşular arayıp gelmem gerektiğini söylediler. Geldiğimde ise beyefendinin yaşadığını öğrendim. 'Bu durumda ne yapabiliriz?' diyerek kaymakamlığa başvurduk. Kaymakamlık ise bize mahkeme yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi. Beyefendi hem eve hem de kendisine zarar vermiş. Tıbbi riskler olduğu gibi çevreyi olumsuz etkileyecek yangın riski de var. Zabıta ekipleri geldi içeriyi temizlediler, beyefendi de hastaneye sevk edildi. Umarım kendisine uygun bir yer ayarlanır. Bina için ise sağlamlığı konusunda şüphelerimiz var. Belediyelerle görüşmelere başlayacağız. Eğer sağlam değilse yıkım talebinde bulunacağız' ifadelerini kullandı.