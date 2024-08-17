Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, 10 bin 154 öğrencinin yerleştiği İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), bu yıl da en çok tercih edilen vakıf üniversitesi oldu.

Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), bu yıl da üniversite tercihlerinde liderliği elden bırakmadı. İstanbul Aydın Üniversitesi, 10 bin 154 yeni öğrenci tarafından tercih edildi. Üniversitenin sunduğu çeşitli programlar, alanında uzman akademik kadro ve öğrencilere sağladığı kariyer imkanları, İAÜ’yü Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi konumuna taşıdı.

Üniversite tercihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi’ni ilk sırada tercih eden öğrenciler içinde 3 bin 244 öğrenci ilk sıradan hak kazanırken, tercihlerini ilk üç sırada İAÜ’den yana kullanan 6 bin 432 öğrenci ve tercih listelerinde ilk beş sırada İAÜ’yü seçen 7 bin 867 öğrenci de hedefine kavuştu.

Öğrencilere sadece kaliteli bir eğitim sunmakla kalmayıp aynı zamanda onların kişisel ve profesyonel gelişimlerine de büyük önem veren İstanbul Aydın Üniversitesi, geniş burs imkanları, staj ve iş fırsatları, yurt dışı eğitim programları ve öğrenci kulüpleri ile öğrencilerin eğitim hayatlarını zenginleştiriyor.

Kariyer imkanları ve gelişim fırsatları sunuyor

Üniversite, öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra, profesyonel hayata da güçlü bir başlangıç yapmaları için gereken tüm imkanları sunuyor. İş dünyasıyla olan güçlü bağlantıları, kariyer merkezleri ve mezunlara yönelik destek programları ile İAÜ, öğrencilerinin kariyer yolculuklarında destek oluyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi, her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açarak, onların geleceğe hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen İAÜ, öğrencilerini sadece akademik bilgi ile donatmakla kalmıyor, aynı zamanda onları küresel rekabete hazırlayan liderler olarak yetiştiriyor.

Her yıl daha fazla öğrenci tercih ediyor

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bu yıl da Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi oldu. Her yıl daha fazla öğrenci tarafından tercih edilen İAÜ, eğitimde kalite, yenilikçilik ve öğrenci memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla öğrencilerin dikkatini çekiyor.

Üniversitenin sunduğu geniş akademik yelpaze ve modern eğitim imkanları, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitim anlayışını benimseyen İstanbul Aydın Üniversitesi, mezunlarına sağladığı kariyer fırsatlarıyla da öne çıkıyor.