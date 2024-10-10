Gram altın 2997.74 liradan işlem görürken, ons altının fiyatı uluslararası piyasalarda 2614.20 dolara kadar çıktı.

Kapalı Çarşı'da 22 ayar altın 2739.35 liradan alıcı bulurken, 14 ayar altının satış fiyatı ise 1626.98 liraya yükseldi. Çeyrek altın, yatırımcılar ve düğün sezonu nedeniyle yoğun ilgi görmeye devam ederken, fiyatı 4910 liraya ulaştı. Eski tip çeyrek altın da 4850 liradan, yarım altın 9791 liradan işlem görürken, tam altının satış fiyatı 19581 lira oldu.

Fiyatların yukarı yönlü hareketi, ons altın fiyatındaki %0.24 artışla paralel seyretti.