Fenerbahçe'nin orta sahadaki Brezilyalı dinamosu Fred için ayrılık çanları çalmaya başladı. 2026 yılının Nisan ayı itibarıyla gelen bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetim 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda ülkesi Brezilya’ya dönmesine yeşil ışık yaktı.

Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan iddialara göre, Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred’i kadrosuna katmak için en ciddi aday konumunda. Ara transfer döneminde mali şartlar nedeniyle gerçekleşmeyen bu hamlenin, yaz transfer döneminde bitirilmesi hedefleniyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe’nin beklediği bonservis bedelinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.